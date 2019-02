Des températures estivales en plein hiver

Les experts de Météo France ne s’étaient pas trompés. Comme prévu, cette journée du mercredi 27 février 2019 fût la plus chaude de l’hiver dans l’Hexagone. Les températures moyennes relevées sont au plus haut niveau depuis plus de 29 ans, mais dans de nombreuses régions des records bien plus anciens ont été battus.





