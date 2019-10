Des tornades font de gros dégâts à Arles et à Cavaillon

JT 20H - Les communes d'Arles (Bouches-du-Rhône) et de Cavaillon (Vaucluse) ont été touchées par des tornades dans la nuit du 14 au 15 octobre. De violentes tempêtes qui ont laissé d'importants dégâts derrière elles.

Les habitants d'Arles et de Cavaillon ne sont pas prêts d'oublier la nuit du lundi 14 au mardi 15 octobre. Entre quatre et cinq heures du matin, des tornades très localisées y ont provoqué d'importants dégâts. Des lotissements, un hôpital, une maison de retraite, un collège, ... Beaucoup de bâtiments ont été touchés. Nos reporters ont rencontré des témoins encore sous le choc.



