EN DIRECT - Tempête Aurore : des rafales à 130 km/h sur le littoral breton, les vents atteignent les Pays de la Loire

Attention, gros coups de vents en perspective. Météo-France a placé six nouveaux départements en vigilance orange, portant à neuf le nombre de départements sous surveillance dans l'Ouest et le Nord pour des "vents violents" attendus mercredi soir et dans la nuit. Les six nouveaux départements concernés sont le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Eure, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme qui viennent s'ajouter au Morbihan, la Manche et le Finistère, déjà placés précédemment en vigilance orange à compter de 16H00.

"On attend des rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h à l'intérieur des terres sur la moitié nord du pays, 100 à 120 km/h près des côtes vendéennes et jusqu'à 110 à 130 km/h près des côtes bretonnes et celles de la Manche", précise Météo-France.