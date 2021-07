Dôme de chaleur : températures records attendues ce week-end sur l’Andalousie et le Maroc

Le sud de l’Europe est lui aussi touché par un "dôme de chaleur". Ce même phénomène qui avait provoqué des températures folles il y a deux semaines dans l’ouest du Canada avec plus de 49° dans la ville de Lytton, est en passe de provoquer un week-end caniculaire sur le sud de l’Espagne et le Maroc. Des températures de 42, 43 et même 44°C sont attendues sur l’Andalousie mais aussi une bonne partie de l’Espagne. AEMET, l’institut météorologique espagnol, a émis un nouveau bulletin d’alerte pour inviter la population à prendre ses précautions.

Les raisons de cette vague de chaleur exceptionnelle ? Une masse d’air chaud venue du Sahara qui s’est stabilisée sur le sud de l’Espagne. Un "anticyclone de blocage" qui fait pression vers le sol et comprime l’air, ce qui le réchauffe encore plus. Cette compression d'air chaud asséchant les sols, ceux-ci amplifient à leur tour les températures. Le dôme grandit alors au fur et à mesure et l'air y devient de plus en plus chaud.. Un phénomène accru par l’ensoleillement très important en cette période de l’année.

Les températures les plus chaudes sont attendues dimanche mais aussi lundi, prévient AEMET. Avec 44°C redoutés dans la vallée du Guadalquivir dans le sud du pays. Lundi, dans la région de Murcie, de températures supérieures à 44°C sont même redoutées. Au point de battre le record de chaleur absolu sur l'Espagne ? (47,3°C à Montoro en juillet 2017). C'est une hypothèse qui n'est pas exclue par les météorologues.