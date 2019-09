Dorian : "A l'avenir, il y aura des cyclones plus intenses mais pas forcément plus fréquents"

Ces phénomènes sont-ils plus fréquents qu'avant ?





En 2005, on a eu une activité cyclonique très importante, c’était une période propice. Mais ce n’est pas évident de dégager une statistique. Cela reste des événements rares : quelques dizaines par an. Pour avoir une couverture globale, il faut remonter au début de l’ère satellitaire et cela ne remonte pas très loin. Cette impression n’est donc pas vérifiée.





Peut-on imputer ces phénomènes intenses au réchauffement climatique ?





Les cyclones plus ou moins intenses sont un phénomène météorologique qui fait partie de la machine climat. On sait des choses, d’autres sont encore incertaines. Par exemple, on se demande si le cyclone est affecté par des températures plus chaudes. On pense - mais ce n’est pas débroussaillé complètement - que l’on aura, à l'avenir des cyclones plus intenses mais pas forcément plus fréquents. Ils seront plus intenses, en raison de la chaleur des terres et des océans qui se réchauffent.