Existe-t-il un risque de cyclones en France métropolitaine ?

Outre l’arrivée des restes de cyclones - ou d’ouragans, il s’agit du même phénomène - jusqu’en Europe, des cyclones peuvent également se former aux portes du Vieux Continent. C’est qui se passa avec l’ouragan Ophélia en octobre 2017. Après avoir vu le jour au large des Açores, il a parcouru un périple de plus de 1200 km en devenant ouragan de catégorie 1 puis 2. Il toucha l’Irlande après avoir perdu ses caractéristiques tropicales, avec des vents proches de 190 km/h et provoquant la mort de 3 personnes.





Même cas de figure l’année suivante, en octobre 2018, avec l’ouragan Leslie. De catégorie 1, il est né au milieu de l’Atlantique et a touché les côtes portugaises avec des rafales proches de 130 km/h. Soit une puissance sans comparaison possible avec les ouragans dans les zones tropicales. Dans ces régions, les rafales de vent sont souvent beaucoup plus puissantes et s’accompagnent également de pluies diluviennes.