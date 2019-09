Dorian : les dimensions du plus puissant ouragan depuis 80 ans

Rétrogradé en catégorie 4, l'ouragan Dorian reste extrêmement puissant et ses dimensions sont impressionnantes. Le diamètre total de ce cyclone est de 500 km, soit les trois quarts de la superficie de l'Hexagone. Des rafales de vent ont été enregistrées à 360 km/h. De plus ce phénomène fait quasiment du sur-place, car sa vitesse de déplacement est de 2 à 5 km/h.



