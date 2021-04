Du soleil, du gel... Quelle météo pour cette première semaine de vacances ?

"En avril, ne te découvre pas d’un fil !" Le célèbre dicton, déjà d’actualité la semaine dernière, est de retour ce lundi après la parenthèse douce et humide du week-end. L’anticyclone, qui s’était retiré sur l’Atlantique, étend à nouveau son influence en direction de notre pays avec deux conséquences : le retour d’un temps sec et l’arrivée d’une nouvelle masse d’air froid. Elle s’annonce toutefois moins exceptionnelle que celle de la semaine dernière avec des gelées matinales généralement moins fortes.

Dès ce lundi matin, les températures négatives ont donc fait leur retour avec souvent entre -2 et 0°C sous abri dans une large moitié nord et des pointes à -4/-5°C relevées dans les campagnes normande, champenoise et solognote. Cet après-midi, les maximales resteront situées en dessous des normales de saison avec de 8 à 13°C au nord et de 10 à 16°C au sud. La Corse sera l’exception avec des pointes à 18°C attendues. Mardi matin, le risque de gel s’étendra, concernant alors que les ¾ du pays. Le mercure s’établira le plus souvent entre -3 et 0°C, avec des valeurs positives uniquement près de la Méditerranée et sur le littoral aquitain. Des pointes à -5/-6°C seront possibles au nord de la Seine et dans le bocage normand.

Le risque de gelées se maintiendra sur les mêmes régions et avec une intensité identique jusqu’à jeudi. C’est à partir de vendredi que le mercure s’orientera à la hausse avec un gel de moins en moins d’actualité, se réduisant aux zones proches des reliefs et au quart nord-est. Concernant les maximales, elles seront plus proches des normales de saison que les minimales et se maintiendront à ce niveau tout au long de la semaine avec une moyenne de 13 à 14°C au nord et de 17 à 18°C au sud. Si le ressenti à l’ombre pourra être encore un peu frais pour une mi-avril, l’ambiance s’annonce néanmoins printanière au soleil, d’autant qu’il s’annonce généreux tout au long de la semaine.