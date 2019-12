EN DIRECT - Intempéries : 21 départements en alerte, écoles fermées vendredi dans les Alpes-Maritimes

12.500 FOYERS SANS ELECTRICITÉ





12.500 foyers sont toujours sans courant, selon Enedis, contacté par LCI. Les foyers touchés se situent essentiellement en Nouvelle-Aquitaine (8200) et en Occitanie (3500). Mais il reste aussi 800 foyers non raccordés au réseau en Normandie. Ils subissent les conséquences de vents violents qui ont soufflé dernièrement sur ces régions. Les quelque 2.000 techniciens déployés sur le terrain "restent évidemment mobilisés pour rétablir au plus vite ces derniers clients", a déclaré le porte-parole d'Enedis à l'AFP.