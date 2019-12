EN DIRECT - Intempéries : 7 départements en alerte, le Sud-Est redoute de nouvelles inondations

VIGILANCE ORANGE





La vigilance orange ne concerne plus que 7 départements en ce vendredi soir, à savoir les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud et la Charente-Maritime. Le Var et les Alpes-Maritimes ne sont plus concernés.