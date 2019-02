La neige et le verglas encore et toujours. Après Gabriel, de nouvelles perturbations abordent l'Ouest et le Nord de la France en cette fin de semaine. Ce jeudi soir, 9 départements sont placés en alerte orange. Quatre pour neige-verglas : Nord (59), Pas-de-Calais (62) et Somme (80). Cinq pour des risques d'avalanches : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Isère (38) et Savoie (73). Et, enfin, un pour pluie-inondations : la Corse-du-Sud (2A).





Si l'alerte est moins massive que lors du passage de la tempête Gabriel, elle pourrait compliquer les conditions de circulation sur les routes. Jeudi matin, plusieurs milliers d'automobilistes ont été bloqués en Moselle sur l'A31 en raison du verglas.