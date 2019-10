Orages violents : 37 départements désormais en vigilance orange, la circulation des trains perturbée

ALERTE MÉTÉO - Des orages potentiellement violents vont toucher une bonne partie de la France ce lundi 14 octobre 2019. A 19 heures, 37 départements restaient concernés par la vigilance orange de Météo France.

La vigilance est de mise. 37 départements - contre 46 auparavant - restent placés en alerte orange par Météo France ce lundi 14 octobre 2019 pour risques d’orages parfois violents. L'épisode devrait balayer une large partie du territoire et s'accompagner de pluies intenses, de grêle et de vents forts.

Météo France indique ainsi qu'"une ligne orageuse active rentre par l'Aquitaine" en cours d'après-midi avant de se "propager vers le nord-est pour progressivement affecter les Charentes, le Poitou, l'ouest du Limousin, le centre et le sud des Pays-de-la-Loire et enfin l'Ile de France et les Hauts de France en soirée. Dans la partie sud, les orages gagneront jusque vers les bords de la Méditerranée en milieu de nuit".