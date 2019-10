Orages et inondations : 4 départements maintenus en vigilance orange

ALERTE MÉTÉO - Des orages ont touché une bonne partie du territoire lundi. Ce mardi 15 octobre, quatre départements du sud-est de la France restent en alerte pour orages et inondations.

"Une ligne orageuse avec une forte activité électrique quitte la Vallée du Rhône et commence à traverser le Var et les Alpes de Haute Provence, apportant des cumuls de pluie de l'ordre de 30 à 50 mm en 1 à 2 heures et localement de violentes rafales de vent. e vent a soufflé localement avec violence sur la Vallée du Rhône", indique Météo France dans son bulletin de 8h00.

La vigilance reste de mise. Quatre départements sont encore placés en alerte orange par Météo France ce mardi 15 octobre 2019 au matin pour des risques d’orages parfois violents et d'inondations. L'épisode, qui a balayé une large partie du territoire, s'est accompagné de pluies intenses, de grêle et de vents forts.

"Sur les départements méditerranéens placés en vigilance orange, on attend de fortes intensités de pluie sur de courtes voire très courtes périodes, pouvant provoquer des ruissellements, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent, jusqu'à 100 km/h voire davantage localement. Une forte activité électrique sera observée. Les cumuls de précipitation pourront atteindre les 30 à 50 mm en 1 à 2 heures, voire localement 80-90 mm", ajoute Météo France.

Comme le montre cette animation satellite de Météo France, la perturbation traverse actuellement l'Ouest de l'Hexagone. "Une ligne orageuse active rentre par l'Aquitaine puis ces orages se propagent vers le nord-est pour progressivement affecter les Charentes, le Poitou, l'ouest du Limousin, la Normandie le centre et le sud des Pays-de-la-Loire, l'ile de France et les Hauts de France en soirée", écrit l'institut météorologique. "Dans le même temps dans la partie sud les orages gagneront jusque vers les bords de la méditerranée en milieu de nuit."

9 départements ne sont plus en vigilance orange ce lundi à 19h. 37 départements le sont toujours pour cause d'orages.

Météo France a réduit la vigilance orange de 37 à 18 département ce lundi soir. L'ouest du pays et l'Ile-de-France ne sont plus concernés par les orages. Dans la nuit, il faut s'attendre à "des orages localement violents" dans les Pyrénées et une partie du Massif Central, a indiqué Météo France. Les intempéries doivent également gagner les bords de la Méditerranée.

La vigilance orange vient d'être levée dans cinq des départements en alerte, à savoir l'Aisne (02), le Nord (59), l'Oise (60), le Pas-de-Calais (62) et la Somme (80) . Treize départements restent cependant concernés : les Alpes-de-Hautes-Provence (04), l"Ardèche (07), l'Aveyron (12), les Bouches-du-Rhône (13), la Corrèze (19), la Drôme (26), le Gard (30), l'Hérault (34), le Lot (46), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82), Var (83) et Vaucluse (84).

Dans un nouveau bulletin émis dans la nuit de lundi à mardi, Météo France place 8 départements en alerte : Alpes-de-Haute-Provence (04), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Gard (30), Hérault (34), Var (83) et Vaucluse (84) . Météo France prévoit "de fortes intensités de pluie sur de courtes voire très courtes périodes, pouvant provoquer des ruissellements, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent, jusqu'à 110 km/h voire davantage localement."

L'alerte est levée pour l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Les Alpes-de-Haute-Provence (pour inondations), la Drôme et le Var (pour orages) sont maintenus en vigilance orange, de même désormais que les Alpes-Maritimes (orages).

L'activité orageuse a cessé sur le Tarn et l'Aveyron. En revanche elle perdure du Gard, l'est de l'Hérault, l'Ardèche et va s'étendre sur les département de l'est du Rhône placés en vigilance orange.

Sous les cellules orageuses, les valeurs les plus élevées de cumuls de pluie sont de 10 à 16.5 mm en 6 minutes, ponctuellement 50 à 60 mm en 1 heure, 55 à 85 mm en moins de 3 heures. Les rafales de vent ont dépassé les 100km/h.