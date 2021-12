EN DIRECT - Alerte météo : deux départements du sud-ouest en vigilance orange pour crues

ÉVACUATION DE CERTAINES ZONES





À Bayonne, la rivière Nive devrait être "au plus haut" peu après 23h00, a indiqué lors d'un point presse en début de soirée le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz, qui a déjà procédé à l'évacuation d'une cinquantaine de personnes dans la ville basque, et à plus d'une centaine d'autres dans l'est du département.





Le maire de la ville a également recommandé à ces concitoyens de ne pas se rendre dans le centre de la ville.