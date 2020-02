EN DIRECT - Incendies en Corse : les pompiers toujours en lutte, 4600 hectares de végétation partis en fumée

TRANSPORTS EN CORSE





L’activité portuaire est suspendue toute la journée dans les ports de Bastia et d’Ile Rousse. S’agissant du trafic aérien, aujourd’hui, tous les vols à destination de Calvi ont été déroutés sur l’aéroport de Bastia-Poretta et les vols aux départs de Bastia sont suspendus jusqu’à demain en milieu de matinée, au plus tôt. "Il est fortement recommandé de se rapprocher des compagnies ariennes pour plus d’informations", explique la Préfecture.





La circulation des véhicules de transport en commun de personnes et la circulation de véhicules de transport de marchandises d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes est interdite pour raisons de sécurité sur l’ensemble du réseau routier de la Haute-Corse du lundi 10 février 2020 à minuit jusqu’au mardi 11 février 2020 à minuit. Le service des transports scolaires sera interrompu demain toute la journée. Les établissements scolaires accueilleront les élèves.