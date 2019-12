EN DIRECT - Intempéries : 8 départements encore en alerte, de fortes pluies attendues dans le Sud-Est

ALERTE MÉTÉO





Six départements restent placés en vigilance orange par Météo France en raison des intempéries et du risque d'inondations. Sont concernés : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Charente-Maritime et le Var.





À noter que le littoral méditerranéen et également concerné par une alerte vagues-submersion, et les Alpes-Martimes par une vigilance avalanches.