La neige a fait sa première offensive en plaine cette semaine sur une bonne partie du pays. Après un lundi marqué par un temps calme, une masse d’air plus froid a envahi la France en même temps que des perturbation neigeuses. Perturbations qui se sont poursuivies mercredi avant de faiblir peu à peu. Résultat ? Plus aucun département n'est désormais placé en vigilance orange par Météo France, les deux derniers - la Corse du Sud et la Haute-Corse - ayant vu l'alerte levée jeudi à la mi-journée.