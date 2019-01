PRÉVISIONS





Mercredi, en début de journée, le temps restera bien agité et très froid. Il neigera un peu partout sur le pays. Du Grand-Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, il neigera plus faiblement. Les averses se replieront progressivement sur la Franche-Comté et Rhône-Alpes l'après-midi. A l'ouest, les averses se limiteront au littoral.





En revanche, de bonnes chutes de neige se produiront encore toute la journée sur les Pyrénées à partir de 500 m et temporairement 1000 m d'altitude. On attend 70 cm à 1m de neige fraîche sur la majeure partie des Pyrénées au dessus de 1500 m. Attention au risque d'avalanche. Le risque d'avalanche sera maximal en fin de journée et la nuit suivante.





Le matin, les petites gelées entre 0 et -4 degrés seront fréquentes à l'intérieur des terres. Près des rivages, les minimales iront de 0 à 6 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera 0 à 4 degrés dans le Nord et l'Est, 4 à 10 degrés ailleurs.