Orages et inondations : plus qu'un dernier département en vigilance orange

18 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ORANGE





Météo France a réduit la vigilance orange de 37 à 18 département ce lundi soir. L'ouest du pays et l'Ile-de-France ne sont plus concernés par les orages. Dans la nuit, il faut s'attendre à "des orages localement violents" dans les Pyrénées et une partie du Massif Central, a indiqué Météo France. Les intempéries doivent également gagner les bords de la Méditerranée.