EN DIRECT - Intempéries : 5 départements en vigilance orange, des orages attendus sur les zones touchées

À QUOI S'ATTENDRE POUR LA JOURNÉE DE MERCREDI ?





Quatre départements - Ardèche (07), Drôme (26), Gard (30) et Hérault (34) - restent en vigilance orange orages/crues/inondations ce mercredi. On attend de fortes intensités pluvieuses de l’ordre de 80 à 100 mm en peu de temps localement pour l’Hérault et le Gard, 50 à 80 mm pour l’Ardèche et la Drôme.





Selon météo France, en ce début de matinée, des averses orageuses concernent encore l'est du Gers, à Najac. Des pluies arrosent une partie de l'Aveyron et l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Nord-Est. Ces ondées orageuses se maintiennent jusque dans la nuit.





Autour du golfe du Lion et sur les Cévennes, les averses restent fréquentes et s'accompagnent de coups de tonnerre. Ces ondées se produisent sur des zones déjà affectées par de fortes précipitations en matinée de mardi. De la grêle est aussi possible.





De nombreuses averses orageuses se mettent en place dans l'après-midi en vallée du Rhône et jusqu'au Jura. Ces passages pluvieux sont marqués et résistent dans la nuit. Ils peuvent s'accompagner de grêle.





Sur le littoral provençal et en Corse, le temps est moins agité avec quelques ondées. Des pays de Loire aux Ardennes, le ciel reste chargé et des averses passagères sont attendues.





Enfin, sur le quart Nord-Ouest, de petites pluies se produisent. Des éclaircies parviennent à se développer dans l'après-midi.





Les maximales affichent 18 à 22 près de la Manche, 19 à 21 en Limousin et Grand-Est, 22 à 25 degrés sur le reste de la moitié nord et 24 à 28 dans le sud, jusqu'à 31/33 sur l'île de Beauté.