EN DIRECT - Intempéries : fin de l'alerte rouge, 33 départements en vigilance orange

17 DÉPARTEMENTS TOUJOURS EN ALERTE





Ce jeudi matin, treize départements restent en vigilance orange pour neige-verglas et grand froid sur le Nord-Est, ainsi que 4 autres départements pour crue-inondations.





Le temps s'améliorera sur le pays, il deviendra plus sec mais très froid au nord.





Sur la façade atlantique, l'accalmie sera très temporaire, le ciel se couvrira en cours de matinée et quelques pluies circuleront l'après-midi de la Bretagne à l'Aquitaine. Sur la Bretagne et les Pays de la Loire, des pluies verglaçantes seront possibles localement. Sur le Finistère et les Côtes d'Armor, les pluies seront précédées d'un peu de neige. Le vent d'est soufflera assez fort sur les côtes de la Manche.





Plus à l'Est, le temps sera calme, froid et sec. Le ciel sera dégagé sur le Nord et l'Est, de plus en plus voilé en allant vers l'ouest. Le soleil sera de retour sur le Sud-Est et la Corse, avec un vent d'ouest sensible du Var à la Corse.





Les températures minimales iront de -10 à -4 degrés sur une bonne moitié nord du pays, localement encore moins notamment sur les Vosges, et de -1 à 6 degrés sur le tiers sud, jusqu'à 8 ou 9 au bord de la Méditerranée. Les maximales seront voisines de 0 degré sur la moitié nord, elles varieront entre 3 et 9 degrés des Alpes aux Charentes et entre 10 et 15 degrés au sud, jusqu'à 17 sur la Côte d'azur.