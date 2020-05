EN DIRECT - Alerte aux fortes pluies : alerte rouge levée dans les Landes, 18 départements maintenus en vigilance orange

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS





CE SOIR : "Un axe pluvio-instable est en place depuis le Tarn vers l'Aquitaine. Les intensités restent soutenues par endroit (de l'ordre de 20 à 30 mm par heure) entre Midi-Pyrénées et le nord Aquitaine", rapporte Météo France.

"Sur les 12 dernières heures, on note des cumuls entre 30 et 45 mm sur le Sud-Ouest sur Landes, Pyrénées-Atlantiques, l'ouest des Hautes-Pyrénées, le Gers et la Gironde. Localement, on observe 50 à 70 mm entre le sud Gironde et le nord-est des Landes. Par ailleurs, des orages s'organisent actuellement entre le Poitou, la Charente-Maritime, le Centre et la Bourgogne."





CETTE NUIT : Des orages forts sont prévus en soirée et / ou cette nuit sur le Centre Val de Loire l'Ile-de-France, la Bourgogne et le Nord-Est. Les fortes intensités pluvieuses (de l'ordre de 20 à 30 mm/h) pourront provoquer des phénomènes d’inondation par ruissellement. Puis en cours de nuit, les orages vont faire place à des pluies plus durables et parfois intenses ponctuées de coups de tonnerre. L'enjeu deviendra donc les accumulations de pluies.





BILAN : On attend sur l'ensemble de l'épisode (entre dimanche matin et la mi-journée de lundi) :

- sur les départements placés en vigilance Rouge : 50 à 80 mm localement 100 mm et jusqu'à 130 à 150 mm entre le sud Gironde (surtout entre les Graves et la Haute Lande Girondine), la moitié est des Landes (Haute Landes) et en zone limitrophe du Lot-et-Garonne et du Gers. Cela représente 1 à 2 mois de précipitations en moins de 36h, ce qui correspond à des durées de retour parfois de l'ordre de 100 ans.

- sur les départements placés en vigilance Orange : 50 à 80 mm quasi-généralisés et jusqu'à 90 à 110 mm sur le relief du Tarn jusqu'en nuit de lundi.