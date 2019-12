EN DIRECT - Tempête et risque d'avalanches : 12 départements en vigilance orange

Météo France précise que la vigilance est justifiée par un épisode de fortes précipitations, et que les forts cumuls de pluies attendus pourraient engendrer des inondations. La tempête s'accompagne de fortes vagues, et aussi de forts coups de vents, attendus dans le Sud-Ouest ce matin et en Corse cet après-midi.

Ne sont plus concernés par la vigilance orange le Charente-Maritime (17), la Dordogne (24), la Gironde (33), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47) et le Tarn-et-Garonne (82). De leur côté, l'Isère (38) et la Savoie (73) sont mis en alerte pour de risques d'avalanches dans les prochaines 24 heures, une situation observée en moyenne deux fois par an.

Ne sont plus concernés par la vigilance orange le Charente-Maritime (17), la Dordogne (24), la Gironde (33), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47) et le Tarn-et-Garonne (82). De leur côté, l'Isère (38) et la Savoie (73) sont mis en alerte pour de risques d'avalanches dans les prochaines 24 heures, une situation observée en moyenne deux fois par an.

Localement, il était attendu vendredi jusqu’à un mois de pluie en l’espace de 36 à 48 heures, soit entre 100 et 150 mm de pluie prévus en plaine et jusqu’à 200 mm sur le relief. La fonte nivale avec la remontée de la limite pluie-neige durant la journée de vendredi viendra alimenter encore un peu plus les cours d’eau de la région.

Le vent d'ouest à nord-ouest souffle fortement et durablement sur le littoral avec des vitesses moyennes de 50 à 70 km/h et des rafales de 90 à 110, voire 120 km/h, principalement attendues en seconde partie de nuit prochaine et matinée de vendredi. Dans l'intérieur en plaine, ces rafales peuvent atteindre soudainement 90 à 100 km/h par séquences et notamment au passage d'averses soutenues, opérant sur des terrains gorgés d'eau. Sur le relief, le vent est violent sur les Pyrénées (sommets frontaliers et piémont) avec des rafales de 100 à 130 km/h ainsi que sur le relief du Tarn et de l'Aveyron avec des rafales de 100 à 110 km/h.

Les vents forts vont générer de très fortes vagues au large dans le golfe de Gascogne. Ces vagues s'amplifient progressivement sur le littoral et poursuivent leur aggravation la nuit prochaine. Dans un contexte de coefficients de marée assez élevés, les forts déferlements attendus, associés à une surélévation significative du niveau de la mer (surcote), risquent d'engendrer des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral concerné par cette vigilance. L'intensité du phénomène est plus marquée au moment de la pleine mer de la fin de nuit de jeudi à vendredi.