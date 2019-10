EN DIRECT - Alerte météo : 9 départements en vigilance orange, le Languedoc-Roussillon sous des pluies diluviennes

ACTUELLEMENT





Les pluies concernent actuellement le littoral des Pyrénées-Orientales, l'est de l'Aude et l'ensemble du département de l'Hérault, ainsi que l'ouest du Gard et l'est de l'Aveyron. Au cours des trois dernières heures, les pluies se sont progressivement intensifiées et prennent un caractère orageux, avec des cumuls atteignant localement 20 à 50 mm, ponctuellement davantage. D'autres orages se développent dans le golfe du Lion ou remontent depuis la Catalogne pour concerner rapidement les départements placés en vigilance orange. Le Tarn et l'Aveyron seront concernés essentiellement pour la partie Est des départements. Le Gard sera le département touché le plus tardivement.