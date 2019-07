Canicule : 21 départements placés en vigilance orange par Météo France, suivez les dernières infos

Une nouvelle canicule promet de faire suer la France, quelques semaines après les records de chaleur de juin. Météo France a d’ores et déjà placé 21 départements en vigilance orange ce dimanche pour la journée du lundi 22 juillet. Les régions du Sud-Ouest et du Centre sont les premières touchées, mais les hautes températures vont progressivement concerner une bonne partie du territoire la semaine prochaine, à mesure que l’épisode caniculaire s’installera.





Mardi, les fortes chaleurs couvriront une large moitié ouest. La canicule continuera de s’étendre vers le nord et l’est mercredi et jeudi, qui devraient être les journées les plus chaudes de l’épisode à l’échelle nationale.





Suivez les dernières informations sur la canicule de juillet 2019 en France dans le fil info ci-dessous.