EN DIRECT - Canicule : "4000 écoles sont fermées ou prévoient un accueil adapté", selon Edouard Philippe

CONFÉRENCE DE PRESSE MINISTÉRIELLE





Au cours d'une conférence de presse, Edouard Philippe a appelé à la vigilance "envers soi-même et ses proches". Il annonce que 4000 écoles sont fermées ou qu'elles prévoient un accueil adapté et d'urgence, aujourd'hui et salue les personnes engagées dans le soutien aux personnes. Le plan Bleu est déclenché. Les maraudes supplémentaires pour les SDF ont été organisées en Île de France et en Rhône-Alpes.





Il termine en appelant les citoyens au sens des responsabilités et de vigilance pour éviter les morts notamment en ce qui concerne les noyades. Même chose pour les transports : "nous avons passé des consignes à la SNCF et aux concessionnaires autoroutes (...) Il faut le faire que si c'est nécessaire".