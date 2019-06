EN DIRECT - Canicule : " Il faut changer nos habitudes et arrêter de penser que ces épisodes sont exceptionnels", prévient Agnès Buzyn sur LCI

ELYSEE





Emmanuel Macron vient de déclarer que des mesures sont susceptibles d'être annoncées demain mardi, à l'issue du conseil des ministres. "Cet événement météorologique a été prévu, anticipé et donc il y a une mobilisation de tout le gouvernement", a déclaré le président en quittant le "sommet des deux rives" de la Méditerranée organisé à Marseille.





"On attend aussi les employeurs pour aménager les choses", a ajouté le président de la République, insistant sur la "vigilance toute particulière dans les services d'urgence et les services de santé comme les Ehpad". "Comme vous le savez, dans ces moments-là, ce sont des personnes malades, les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes âgées qui sont les plus vulnérables et auprès desquelles il faut être non seulement vigilant, avoir des mesures de prévention" et pouvoir "intervenir le plus vite", a-t souligné.