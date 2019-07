EN DIRECT - Canicule : 59 départements en vigilance orange, deux réacteurs nucléaires à l'arrêt

RÉACTION





Invitée de l'émission "24h Pujadas" sur LCI, la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne a réagi au nouvel épisode caniculaire qui touche le pays. Il "sera plus court" que celui du mois de juin, mais "intense", a expliqué la ministre. "On a passé des consignes de vigilance. (...) J'ai demandé aux opérateurs de transports d'être très mobilisés pour assurer le meilleur service", a poursuivi Elisabeth Borne qui a demandé à la SNCF et aux exploitants d'autoroutes de distribuer des bouteilles d'eau.