EN DIRECT - Canicule : à Paris, le thermomètre dépasse les 42°C !

APPEL





La ministre du Développement durable Elisabeth Borne a appelé tous les voyageurs qui le peuvent à éviter les déplacements non essentiels jeudi, jour de pic de canicule, vers ou depuis les 20 départements placés en vigilance rouge par Météo-France, qui comprennent notamment toute l'Ile-de-France.





"Face au caractère exceptionnel de la situation dans les départements placés en vigilance rouge, la ministre appelle tous les voyageurs qui le peuvent à éviter ou reporter tous les déplacements non essentiels, et ce en particulier aux heures les plus fréquentées et les plus chaudes", ont indiqué ses services dans un communiqué.





"Le gouvernement invite tous les employeurs et les salariés à limiter au maximum les déplacements professionnels et à privilégier autant que possible le télétravail", a-t-elle ajouté, rappelant que "dans les transports, les Français peuvent être particulièrement exposés aux pics de chaleur".