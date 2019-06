EN DIRECT - Canicule : plus de 40°C, circulation différenciée, des écoles fermées... ce qui vous attend ce mercredi

PHILIPPE-CHASSAIGNE SUR LA CANICULE

Fustigé par André Chassaigne, dans une question au gouvernement où il dénonçait "les slogans, postures médiatiques et positions saugrenues" du gouvernement sur le sujet du changement climatique, Edouard Philippe a, au contraire, défendu la politique que conduit en la matière : "Cet épisode expose les plus fragiles de nos concitoyens, soit par la santé, soit par leurs conditions de travail. [...] La première des choses à faire, c'est d'être attentif et de rappeler les conseils de bon sens. [...] S'hydrater, prendre soin de ses concitoyens. [...] La deuxième chose, c'est de prendre des mesures d'adaptation : nous avons reporté les épreuves du brevet. [...] Notre mobilisation doit être mise en oeuvre, dans les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, les maisons de retraite, les écoles : partout où l'on accueille des publics fragiles. [...] Ces épisodes extrêmes se font de manière de plus en plus rapprochée. L'anormal devient la normale : nous devons nous adapter face à cette transformation qui est à l'oeuvre et qui va continuer à produire ses effets. Il y a une stratégie mise en oeuvre, à mettre en oeuvre : végétaliser les bâtiments, prendre en compte la nécessité de rafraîchir les villes. Enfin, nous devons prévenir le fait que ce soit encore pire dans les années qui viennent : nous le faisons avec des mesures ambitieuses, qui produiront leur effet dans quelques années. [...] Nous ne voulons pas la gratuité des transports publics locaux : c'est une décision locale. [...] Nous avons préféré prendre des mesures sur la circulation alternée. Notre mot d'ordre : urgence, vigilance, adaptation, prévention."