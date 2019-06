EN DIRECT - Canicule : jusqu'à 45°C attendus vendredi, les dernières prévisions

DÉPLACEMENT MINISTÉRIEL





Ce jeudi 27 juin, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, se iront à l'école élémentaire Victor Hugo de Colombes pour accompagner et soutenir les personnels et leurs élèves en cette journée de très forte chaleur. Un point presse informel sera organisé à 15h30, indique le ministère de l'éducation.