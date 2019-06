EN DIRECT - Canicule : la France risque de battre son record de chaleur ce vendredi

RÉACTION EELV





David Belliard, tête de liste Europe Ecologie Les Verts pour les municipales à Paris, a regretté ce jeudi que l'on soit "encore dans les mesures d'urgence" pour lutter contre la canicule, "notamment en terme d'information".





"On est encore dans les mesures d'urgence, on a des pics de pollution, des canicules, et on réagit plutôt qu'on prévient, plutôt qu'on prépare, notamment en terme d'information. On l'a vu hier, il y a eu énormément de bouchons", a-t-il affirmé sur Sud Radio.





"Que fait la région alors qu'on devrait avoir au minimum des transports gratuits ?", a-t-il poursuivi à propos de l'Ile-de-France. "Faisons les transports gratuits en période de pics de pollution". Pour le président du groupe EELV au Conseil de Paris, la France n'est "pas à la hauteur" pour répondre aux grands défis climatiques et environnementaux.