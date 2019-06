EN DIRECT - Canicule : des records de chaleur partout en France, 78 départements en alerte

VAUCLUSE





Dans le sud de la France, les températures atteignent des sommets, alors des mesures ont été prises : A Pertuis, des salles climatisées ont été mises à la disposition des personnes âgées, les écoles du Thor seront fermées demain jeudi et vendredi. Quant à l'Isle-sur-la-Sorgue, l'Ephad et la résidence du Clos des Lavandes proposent d'accueillir les personnes de plus de 60 ans, dans leurs salles climatisées entre 14h et 17h.