EN DIRECT - Canicule : un "net rafraîchissement" attendu par le nord-ouest

UN MORT EN ARIÈGE





Ce samedi midi, un quinquagénaire qui participait à la cyclosportive l'Ariégeoise a été victime d'un malaise sur la commune de Le port. "L'homme était sur son vélo au moment du malaise et a chuté. Malgré l'intervention d'un concurrent, médecin, qui le suivait, et en dépit des soins prodigués par le médecin de course puis par une équipe du Smur, la victime n'a pu être ranimée", rapporte La Dépêche du Midi.

Une enquête en recherche des causes de la mort sous la responsabilité du parquet de Foix a été ouverte. Les organisateurs, "après concertation avec nos équipes médicales et suite à de trop nombreux malaises dus à la chaleur" ont décidé de mettre un terme à l'édition 2019 de cette course.