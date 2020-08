EN DIRECT - Canicule : la circulation différenciée prolongée jusqu'à lundi à Paris, jusqu'à 38° attendus ce dimanche

BULLETIN





A 15h30 locales, les relevés de températures font état d'une chaleur plus intense que jeudi 6 août, avec des relevés à plus de 35°C sur la majeure partie du pays, et plus de 38 du sud-ouest au Val de Loire. On relevait même 40,2°C dans le Lot et 40,4°C en Charente.





A l'heure qu'il est, les maximales de la journée ne sont pas encore atteintes. On peut s'attendre à ce que le cap des 40°C se généralise dans les régions pré-citées, avec des records par endroit.