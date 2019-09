EN DIRECT - Dorian : l'ouragan réévalué en catégorie 3, le bilan passe à 20 morts

PRÉVISION





Météo France "a estimé les vents moyens à 295 km/h, avec des pointes jusqu'à 360 km/h". "Seul le cyclone Allen en 1980 avait été plus puissant avec des vents moyens maximum à 305 km/h. Dorian est plus puissant que Maria et Irma, les cyclones qui avaient touché les Antilles en 2017 (respectivement 280 et 290 km/h)", indique l'institut météorologique. "C'est pour le moment l'ouragan le plus puissant ayant touché une île de l'Atlantique". Dorian "engendre à son passage une marée de tempête de 5 à 7 mètres. Il tombe entre 300 à 600 mm de précipitations au plus proche du mur du cyclone, voire localement 700 mm".