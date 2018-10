EN DIRECT - Etats-Unis : au moins deux morts, des régions dévastées par le passage de l'ouragan Michael

DÉGÂTS





D'après des journalistes de l'AFP, les déplacements sont très difficiles notamment dans la ville côtière de Panama City, à cause des nombreux arbres arrachés et des débris jonchant les chaussées. La ville ressemble à une zone de guerre. Un mur d'eau et des vents puissants se sont déchaînés sur cette station balnéaire pendant presque trois heures, dispersant des débris partout, selon l'un des reporters. Des pans de bâtiments en brique se sont effondrés et des arbres ont été abattus, semblant désormais être plus nombreux au sol qu'encore sur pied.