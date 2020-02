EN DIRECT - Incendies en Corse : les pompiers continuent de lutter contre les flammes

Selon Enedis, 40.000 foyers restaient privés d'électricité à 18h, principalement en Normandie, dans les Hauts-de-France et le Grand Est.

La préfecture de Haute-Corse interdit la circulation des véhicules de transport de personnes et de marchandise (de plus de 3,5 tonnes) sur l'ensemble du réseau routier du département à partir de minuit.

Les équipes "sont toujours sur le terrain, avec du renfort de techniciens d'urgence venant de régions voisines", assure Enedis. "Près de 4.000 salariés Enedis et d'entreprises partenaires restent mobilisés".

Selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, les foyers privés de courant se trouvent principalement en Normandie, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est.

En Corse, le vent attise un incendie, démarré à ma mi-journée et qui prend de l'ampleur à Pietracorba, dans le Cap Corse. Vers 16H00 il avait déjà parcouru plus de 50 hectares, poussé par des vents tourbillonnants avec des pointes à 140 km/h, compliquant la tache des secours engagés.

La circulation des véhicules de transport en commun de personnes et la circulation de véhicules de transport de marchandises d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes est interdite pour raisons de sécurité sur l’ensemble du réseau routier de la Haute-Corse du lundi 10 février 2020 à minuit jusqu’au mardi 11 février 2020 à minuit. Le service des transports scolaires sera interrompu demain toute la journée. Les établissements scolaires accueilleront les élèves.

L’activité portuaire est suspendue toute la journée dans les ports de Bastia et d’Ile Rousse. S’agissant du trafic aérien, aujourd’hui, tous les vols à destination de Calvi ont été déroutés sur l’aéroport de Bastia-Poretta et les vols aux départs de Bastia sont suspendus jusqu’à demain en milieu de matinée, au plus tôt. "Il est fortement recommandé de se rapprocher des compagnies ariennes pour plus d’informations", explique la Préfecture.

D'après Enedis, à 21h, 15 000 foyers sont toujours privés d’électricité suite à la tempête Ciara et à un nouveau coup de vent en fin de journée. Les équipes restent mobilisées sur le terrain. Le prochain point de situation aura lieu à 9h, demain matin.

Météo France annonce une fin de suivi d'alerte orange pour la Loire-Atlantique. Reste néanmoins en vigilance orange : Alpes-Maritimes (06), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Manche (50), Morbihan (56), Pas-de-Calais (62), Seine-Maritime (76) et Somme (80).

À cause du vent, une partie du drapeau a été emportée. Le Panthéon a perdu son rouge.

Un nouvel incendie s'est déclaré au sud de Bastia, embrasant plusieurs dizaines d'hectares et mobilisant une centaine de pompiers. Un précédent, qui avait parcouru plusieurs hectares, venait d'être contenu par les pompiers, qui avaient été sollicités du fait des rafales qui compliquaient la contention des flammes, avec des rafales mesurées jusqu'à 220 km/h.

Ce mardi matin, 12 départements de France métropolitaine demeurent en vigilance orange pour vents violents et vagues-submersion : Alpes-Maritimes (06), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Manche (50), Morbihan (56), Pas-de-Calais (62), Seine-Maritime (76) et Somme (80).

Air Corsica a annoncé lundi soir l'annulation des vols Bastia-Orly, Calvi-Marseille, Bastia-Marseille, Bastia-Nice et Figari-Marseille prévus ce mardi matin. Air France a aussi suspendu ses vols à entre Calvi et Paris. D'autres annulations pourraient intervenir dans le courant de la matinée.

En raison de la vigilance orange "vent fort" en vigueur sur l'île de Beauté, la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes est interdite jusqu'à mercredi minuit.

À Bastia, où le vent d'ouest a soufflé jusqu'à 124 km/h, un "effet de foehn" s'est produit et a limité la baisse de la température au cours de la nuit. Le mercure n'est pas descendu en dessous de 21,6°C, c'est un record. C'est la température minimale la plus douce jamais enregistrée à Bastia en février (ancien record : 16,2°C le 28 février 1990).

L'incendie de 250 hectares au sud de Bastia suscite "une vigilance très particulière", a indiqué la préfecture de Haute-Corse qui n'a dénombré aucun blessé. "Une bergerie et des hameaux ont été placés sous vigilance" parce qu'ils pourraient être menacés par cet incendie qui mobilisait mardi matin 120 pompiers, a précisé la préfecture.

Neuf départements demeurent en vigilance orange. Les Côtes-d'Armor (22), le Finistère (29) et le Morbihan (56) sortent du suivi pour vents violents et vagues-submersion.

"Le vent d'ouest à sud-ouest souffle toujours violemment sur le nord de l'île avec des rafales de 160 km/h en Balagne et dépassant les 200 km/h au Cap Corse (202 au Cap Corse, 190 à Cagnano)", précise la préfecture de Haute-Corse.

Outre les incendies qui touchent la Corse, plusieurs routes de l'île de Beauté sont coupées entre Bastia et Saint-Florent en raison de chutes d'arbres.

Après des rafales à plus de 200 km/h relevées il y a quelques heures, les vents ont légèrement baissé en intensité en Corse, même s'ils continuent de compliquer la tâche des pompiers sur le front des incendies.

Comme l'annonce Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo France, la Corse a connu ce mardi sa température la plus élevée pour un mois de février, et même pour ce qui est de l'hiver météorologique (du 1er décembre au 28 ou 29 février), avec 27,8° C relevés à Alistro, commune située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bastia.

Cinq départements sont maintenus en vigilance orange par Météo France ce mardi après-midi. Une alerte vagues-submersion pour le littoral du Pas-de-Calais , inondation pour la Seine-Maritime et l'Eure , et vent violent pour la Haute-Corse et la Corse-du-Sud .

Les autorités ont ordonné ce mardi après-midi le confinement des habitants du village de Sari-Solenzara (1400 habitants), en Corse-du-Sud, après la reprise, sous l'effet du vents, de l'incendie qui a déjà brûlé environ 2000 hectares de végétation autour de Quenza et Bavella depuis une semaine. "Une mesure de confinement du village de Sari et du hameau de Togna a été décidée par le commandant des opérations de secours. L'information des habitants est effectuée au porte à porte par la gendarmerie de Corse", a annoncé la préfecture de Corse-du-Sud dans un communiqué.

Un groupe de 23 pompiers a pris "un coup de fumée", a-t-il aussi déclaré, mais aucun d'entre eux n'a été hospitalisé.Les secours appellent tout particulièrement à ce que personne sur la zone ne tente d'évacuation "sauvage", assurant que les habitants étaient plus en sécurité confinés chez eux.

Parmi les personnes confinées à Sari-Solenzara se trouvent 87 adolescents, dans leur établissement scolaire, ainsi que des religieuses, cloîtrées dans le Monastère de l’Assunta Gloriosa où elles vivent, précise le commandant Bruno Maestracci, directeur des services d'incendie et de secours de Corse-du-Sud à l'AFP.

D’autres records pour un mois de février ont été battus cet après-midi à Conca avec 23,2°C (ancien record : 22,5°C le 28 février 2010) et à Bastia avec 25,6°C. Ce dernier record est d’autant plus remarquable qu’il est battu pour la troisième fois en seulement 10 jours.

Il s’agit d’un nouveau record de chaleur pour un mois de février à l’échelle de la Corse et même d’un record pour l’hiver météorologique qui s’étend du 1er décembre au 29 février. Le précédent record insulaire était de 27,6°C et avait été établi à Sari-Solenzara le 28 février 2010.

Les habitants de ces villages sont toujours confinés chez eux. Depuis le début de l’incendie, 3 colonnes, constituées de 180 sapeurs-pompiers du sud-est et unités d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile (UIISC), renforcent les effectifs présents dans l’île (SDIS 2A et 2B, UIISC5).

La préfecture de Corse du Sud a fait un point de situation à 18h , sur son site Internet. Le feu a détruit 2500 hectares de végétation. En tout, ce sont 60 sapeurs-pompiers et 16 véhicules qui assurent la protection du village de Sari et du hameau de Togna.

Météo France maintient sa vigilance orange pour trois départements : Haute-Corse et Corse-du-Sud pour vents violents, et le Pas-de-Calais pour vagues-submersion.

Dans le village de Sari, les 1400 habitants ont reçu la visite de gendarmes, leur donnant des instructions concernant le confinement demandé par la Préfecture. Et ils refusent de céder à la panique.

Les vagues d'Ouest resteront soutenues toute la nuit. Dans ce contexte de grandes marées, le littoral du Pas-de-Calais et notamment le secteur de Wimereux reste en vigilance "vagues-submersion" de niveau orange pour la pleine mer de la nuit prochaine (coefficient 108, PM vers 02h locales).

Seul un département demeure encore en vigilance orange vagues-submersion. Il s'agit du Pas-de-Calais. "Même si elles sont en atténuation, les vagues de secteur Ouest sont toujours fortes ce mardi soir sur l'est de la Manche", indique Météofrance dans son dernier bulletin de vigilance.

La tempête hivernal Ciara – qualifiée de forte tempête par Météo France – a déferlé sur la France ce dimanche. Des vents tempétueux ont commencé à toucher une très large moitié nord du pays. Ce mardi après-midi, Météo France ne plaçait plus que cinq départements en alerte : le Pas-de-Calais (vagues-submersion), la Somme et l'Eure (inondation), ainsi que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud (vent violent).

L’une des caractéristiques de cette tempête, dont sa force est assez commune à cette période de l’année, est sa durée. En effet, comme la dépression Ciara est extrêmement vaste (plus de 1500 km) et circule assez lentement, les vents violents souffleront pendant une douzaine d’heures en un même lieu. En Île-de-France, les 100 km/h ont été approchés, atteints voire dépassés

entre dimanche 18h et lundi 6h alors que la période tempétueuse s'étend de dimanche 21h à lundi 9h en Champagne-Ardenne. Dans les Hauts-de-France, plus proches de la dépression Ciara, les vents violents débuteront dès dimanche 12h et jusqu’à lundi matin, soit durant 18 heures consécutives ! Cette durée anormalement longue laisse craindre des dégâts sur les infrastructures.

"On attend, dès la matinée ou le début d'après-midi suivant les départements, des rafales de 60 à 90 km/h, localement des pointes avoisinant les 100 km/h. Puis à partir de ce dimanche après-midi, les rafales de vent vont s'intensifier et se généraliser sur les régions du Nord-Ouest du pays. Ces rafales atteindront 100 à 120 km/h dans l'intérieur, ponctuellement davantage. 110 à 140 km/h sont attendus sur les régions littorales et près des frontières nord. Ces violentes rafales de vent vont ensuite s'étendre à toute une partie Nord de la France, Grand-Est compris, avant la fin de nuit prochaine de dimanche à lundi. Sur le relief des Vosges, des rafales à 160 km/h sont possibles. "