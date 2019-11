EN DIRECT - Inondations dans le Sud-Est : les corps sans vie d'un couple de personnes âgées retrouvés, 4 morts au total

AUCUN LIEN ?





Interviewé par l'AFP, Jean-Pierre Hameau, prévisionniste à Météo France, affirme que l'actuel épisode méditerranéen, qui a provoqué des pluies diluviennes et des inondations dans le Sud-Est, "n'est pas lié au réchauffement climatique, il y avait des épisodes cévenols avant, il n'y en a pas plus depuis que l'on observe l'augmentation des températures. En revanche, on note une augmentation de l'intensité des pluies, car en présence d'une masse d'air plus chaude, on aura plus de vapeur d'eau et donc cela va condenser plus de pluies".