EN DIRECT - Inondations : alerte levée pour le Sud-Est et le Puy-de-Dôme, la Gironde reste en vigilance orange

APPEL





Élisabeth Borne a appelé à être toujours plus "performants" dans la prévention face aux phénomènes météorologiques extrêmes, inondations comme canicules, après les pluies diluviennes qui ont coûté la vie à au moins quatre personnes et provoqué de gros dégâts sur toute la Côte d'Azur.





"Il faut être conscient que des épisodes d'intempéries de ce type, on en aura de plus en plus fréquemment, ils seront de plus en plus intenses: cela doit nous conduire à être encore plus performants sur la prévention", a relevé la ministre de la Transition écologique sur BFM Business au sujet des inondations dans le Sud-Est.





"J'ai entendu des maires qui veulent aller plus vite, dans les plans d'action, de prévention et j'attends dans les prochains jours un rapport de l'inspection de mon ministère pour accélérer ces travaux", a-t-elle annoncé. "Il faut aussi être plus performants dans le retour à la normale et j'ai là encore demandé un retour d'expérience."