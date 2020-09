Intempéries dans le Gard : 23 communes du département reconnues en état de catastrophe naturelle

LE POINT SUR LA SITUATION CE DIMANCHE





Voici les principales informations :





- Après un épisode cévenol d'une rare intensité, Météo France a levé son alerte météo ce dimanche matin

- Les recherches ont repris pour retrouver une automobiliste disparue entre Valleraugue et Pont l’Hérault. "Plus le temps passe, plus on est pessimiste quant à sa survie", a expliqué le préfet du Gard ce dimanche. Le véhicule de cette aide-soignante de 64 ans a été localisé mais la victime est, elle, toujours introuvable.

- Des centaines de personnes ont été évacuées à Anduze, et mises à l'abri au collège et dans plusieurs lieux d'accueil d'urgence.

- Plus de 650 pompiers ont été mobilisés, appuyés par cinq hélicoptères.

- Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Barbara Pompili, ministre de la transition écologique se rendront dans le Gard, ce dimanche.

- D'autres orages se déplacent actuellement vers la région PACA.