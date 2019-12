EN DIRECT - Intempéries : la Drôme n'est plus en vigilance orange

ÉCLAIRAGE





Emma Haziza est hydrologue, elle revient sur LCI sur les intempéries qui touchent le Var et les Alpes-Maritimes, placés en vigilance rouge inondations, notamment, en raison d'un nouvel épisode méditerranéen :"Les sous-sols sont complètement saturés, les sols sont imbibés d'eau, on a des taux d'humidité extrêmement importants et c'est cela qui nous inquiète particulièrement. Là, l'éponge est remplie. Toute réaction sera extrêmement vive et importante. Où se produira-t-elle ? Tout dépendra de la localisation exacte des pluies, du bassin ou du sous-bassin qui sera concerné et de son anthropisation. Et là, on aura des réactions, ou pas. cela peut très bien aussi se dérouler en mer et on n'aura pas de conséquences directes alors que l'événement est important".