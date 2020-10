EN DIRECT - Intempéries dans le Sud-Est : Emmanuel Macron, à Tende, village meurtri

"La tempête Alex a frappé la brigade de Saint-Martin-Vésubie emportant l'ensemble des locaux de services et une partie des logements, l'autre partie étant rendue inaccessible et inutilisable. Les sept militaires, deux épouses et un enfant en bas âge ont été évacués. Afin de les soutenir et de les aider à se reconstruire, nous vous remercions de vos dons à leurs profits", précise le site internet .

12 hélicoptères sont toujours présents dans le département. Les villages de Fontan, Saorge, Tende et La brigue demeurent sans accès. Les dispositifs sont en place dans les vallées de la Vésubie et de la Roya.

Le bilan est toujours de deux personnes décédées sur Saint Martin-Vesubie, une personne décédée sur Lantosque et une personne retrouvée décédée au niveau du pont de la Manda à Colomars (donc 4 victimes) ainsi que 8 personnes toujours portées disparues et 13 supposées disparues.

Quatre villages demeurent toujours sans accès : Fontan, Saorge, Tende et La brigue. Le bilan humain, lui, reste pour l'instant inchangé : 4 personnes décédées et une vingtaine de disparus.

Environ 600 personnes sont toujours engagées sur le terrain, appuyées par 12 hélicoptères. Elles effectuent toujours le même type de missions : recherches de personne, déblaiement et rétablissement des voies de circulation, évacuation des personnes isolées par la voie terrestre et aérienne, ravitaillement des personnes enclavées.

Le bilan est toujours de deux personnes décédées à Saint-Martin-Vésubie, une personne décédée à Lantosque et une autre retrouvée décédée au niveau du pont de la Manda à Colomars. Huit personnes sont par ailleurs toujours portées disparues et 13 autres sont supposées l'être.

Quatre jours après les crues exceptionnelles qui ont dévasté l'arrière-pays niçois, quatre villages sont toujours coupés du monde : Fontan, Saorge, Tende et la Brigue. Selon nos informations, 12 hélicoptères sont toujours présents dans le département, et ont permis la mise en sécurité de 663 personnes.

Comme celle de la Roya et de la Vésubie, la vallée de la Tinée a été gravement touchée par les intempéries. Les habitants de ces communes dévastées, où tous les réseaux d'accès, d'eau, d'électricité, tentent de rester optimistes et de s'organiser.

"Une tempête d'une ampleur sans précédent a ravagé plusieurs de vos villages et fauché des vies. Je m'incline devant la douleur des familles et des proches des victimes", a écrit le président en louant les efforts des secours pour retrouver les disparus et aider au ravitaillement des villages encore largement coupés du monde.

Au-delà des besoins matériels, en nourriture et en eau, l'impact psychologique de la tempête est dévastatrice pour ces éleveurs, qui recherchent toujours pour certains leurs animaux, emportés par les vents et les flots. Et quand ils n'arpentent pas les montagnes pour retrouver leurs bêtes, ils réfléchissent à des solutions pour les abriter. "Il y a aussi une grande détresse psychologique... ça pleure. Ils sont dans des états...", s'inquiète le représentant qui les contacte régulièrement par téléphone.

120 agriculteurs ont été diversement affectés par la tempête Alex, dont "une vingtaine qui ont des besoins urgents", a indiqué à l'AFP le président de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, Michel Dessus. "Beaucoup n'ont pas les moyens de descendre" de leur exploitation, qui se situent généralement dans des enclaves en hauteur, et accessibles par des routes uniques fortement endommagées par les intempéries et impraticables.

Le président de la République se rend ce mercredi sur les lieux les plus touchés par le passage de la tempête Alex. Suivez cette visite dans la vidéo en tête de cet article ou en cliquant ici . Première étape, Tende, village dévasté. Il restera dans la vallée de la Roya en se rendant ensuite à Breil-sur-Roya, avant de bifurquer en début de soirée à Saint-Martin-Vésubie, dans la Vallée de Vésubie. C'est là q u'il accordera une interview à TF1 et France 2 avant de rejoindre le centre opérationnel départemental (COD).

Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a saisi mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour demander une aide d'urgence de l'Union européenne pour les sinistrés du haut-pays niçois. "Cet appel hors des chemins formels est guidé par l'urgence. Il procède de la vision d'une Europe proche des citoyens, sensible à leur désarroi, d'une Europe qui tire sa vitalité et sa force des territoires", a indiqué M. Larcher dans un communiqué publié mercredi.

L'adjudant David Garcia, qu'Emmanuel Macron a tenu à rencontrer, et la policière municipale Audrey Andrieu ont fait preuve d'un sang froid incroyable lors du passage dévastateur de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Tous deux ont pu sauver et mettre à l'abri in extremis 17 personnes avant qu'une route ne s'effondre.

Dès son arrivée à Tende, le chef de l'Etat s'est entretenu avec le maire de la commune sinistrée. La voix nouée, Jean-Pierre Vassallo a raconté au président le désastre vécu par les 2.000 habitants lors des pluies torrentielles : "Le vendredi soir, c'était le cauchemar, les maisons tombaient les unes après les autres, on a évacué l'Ehpad, avec le personnel soignant, les pompiers, on a fait un véritable miracle".

"On a du mal à se projeter dans l'avenir, à continuer à travailler tant que les routes ne sont pas rétablies", raconte une habitante, meurtrie. "Merci infiniment de ce que vous avez fait durant ces heures et ces jours si difficiles", lui a répondu le chef de l'Etat.

Le président de la République se rend ce mercredi sur les lieux les plus touchés par le passage de la tempête Alex. Suivez cette visite dans la vidéo en tête de cet article ou en cliquant ici . Première étape, Tende, village dévasté. Il restera dans la vallée de la Roya en se rendant ensuite à Breil-sur-Roya, avant de bifurquer en début de soirée à Saint-Martin-Vésubie, dans la Vallée de Vésubie. C'est là q u'il accordera une interview à TF1 et France 2 avant de rejoindre le centre opérationnel départemental (COD).

Pour toutes ces raisons, le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et la Vendée , ajoutée dans la soirée, ont été placés en vigilance orange pour vent violent et/ou pluie-inondation tandis que le Morbihan a été placé en alerte rouge en raison du caractère exceptionnel de cette tempête. Les Alpes-Maritimes, le Var, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, de leur côté, sont en vigilance orange pluie-inondation. Ce temps perturbé persistera tout le week-end.

C'est d'abord dans le nord-ouest du pays où les conditions seront les plus chaotiques avec le passage de la tempête Alex au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Entre le sud de la Bretagne et l'ouest des Pays-de-la-Loire, les rafales pourront atteindre 120 km/h dans l'intérieur des terres tandis que des pointes à 150 km/h sont prévues sur le littoral, voire plus sur les îles et caps exposés du Morbihan. Elle s'accompagnera également de grosses vagues sur la côte Atlantique et de précipitations intenses sur les départements bretons avec jusqu'à 80 mm en 24h, soit l'équivalent de deux à trois semaines de pluie.

Attention également à la forte instabilité attendue entre la Vendée et la Gironde où des orages pourront éclater, un risque de tornade ou de trombe marine n'est pas non plus exclu.