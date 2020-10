EN DIRECT - Tempête Alex dans le Sud-Est : Emmanuel Macron sur place ce mercredi

Les opérations de secours et d'évacuation par voie aérienne vont se poursuivre ce lundi. Plus de 300 ont déjà été effectuées ce matin, précisent les pompiers des Alpes-Maritimes.

Dans la soirée du vendredi 2 octobre, la tempête Alex a ravagé l'arrière-pays niçois. Et le bilan humain, qui fait état de deux morts et d'une vingtaine de personnes recherchées ce lundi, pourrait s'avérer lourd.

Si le sud de la France a été très touché par la tempête Alex, l'Italie n'est pas non plus en reste. Piémont et Ligurie ont ainsi subi d'importants dégâts.

Une trentaine d'hommes de deux régiments du génie sont à pied d'oeuvre depuis le lever du jour à Breil-sur-Roya pour déblayer la route. "On est là pour donner un coup de main en complément des pompiers, de la sécurité civile et de tous les acteurs locaux, car on est entraînés à ce type de mission",souligne le lieutenant Julien, du 1er régiment étranger de génie de Laudun L'Ardoise.

Dans la vallée de la Roya, une véritable course contre-la-montre s'est engagée depuis les intempéries de ce week-end. L'urgence est de dégager les accès pour assurer le ravitaillement des populations sinitrées et favoriser la recherche des disparus. Rétablir l'électricité demeure aussi l'une des principales priorités.

Trois nouveaux corps ont été retrouvés ce lundi, indique la préfecture. Un de ces corps a été retrouvé à Saint-Martin-Vésubie, un autre un peu plus bas à Lantosque et un dernier dans la plaine du Var, à Colomars, a détaillé cette source.

La découverte de nouvelles victimes ce lundi aggrave le bilan humain des crues dévastatrices causées par la tempête Alex. Les intempéries ont déjà fait sept morts confirmées par les autorités françaises et italiennes. En France, cinq victimes sont désormais recensées : deux retrouvées à Saint-Martin-Vésubie, une à Lantosque, une à Colomars, et un homme présenté comme un berger retrouvé à Vintimille, selon l'Italie. A noter que les autorités françaises ne l'ont pour l'heure pas formellement identifié comme une victime de la vallée de la Roya.

"La tempête Alex a frappé la brigade de Saint-Martin-Vésubie emportant l'ensemble des locaux de services et une partie des logements, l'autre partie étant rendue inaccessible et inutilisable. Les sept militaires, deux épouses et un enfant en bas âge ont été évacués. Afin de les soutenir et de les aider à se reconstruire, nous vous remercions de vos dons à leurs profits", précise le site internet .

12 hélicoptères sont toujours présents dans le département. Les villages de Fontan, Saorge, Tende et La brigue demeurent sans accès. Les dispositifs sont en place dans les vallées de la Vésubie et de la Roya.

Le bilan est toujours de deux personnes décédées sur Saint Martin-Vesubie, une personne décédée sur Lantosque et une personne retrouvée décédée au niveau du pont de la Manda à Colomars (donc 4 victimes) ainsi que 8 personnes toujours portées disparues et 13 supposées disparues.

Environ 600 personnes sont toujours engagées sur le terrain, appuyées par 12 hélicoptères. Elles effectuent toujours le même type de missions : recherches de personne, déblaiement et rétablissement des voies de circulation, évacuation des personnes isolées par la voie terrestre et aérienne, ravitaillement des personnes enclavées.

Quatre jours après les crues exceptionnelles qui ont dévasté l'arrière-pays niçois, quatre villages sont toujours coupés du monde : Fontan, Saorge, Tende et la Brigue. Selon nos informations, 12 hélicoptères sont toujours présents dans le département, et ont permis la mise en sécurité de 663 personnes.

Comme celle de la Roya et de la Vésubie, la vallée de la Tinée a été gravement touchée par les intempéries. Les habitants de ces communes dévastées, où tous les réseaux d'accès, d'eau, d'électricité, tentent de rester optimistes et de s'organiser.

Pour toutes ces raisons, le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et la Vendée , ajoutée dans la soirée, ont été placés en vigilance orange pour vent violent et/ou pluie-inondation tandis que le Morbihan a été placé en alerte rouge en raison du caractère exceptionnel de cette tempête. Les Alpes-Maritimes, le Var, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, de leur côté, sont en vigilance orange pluie-inondation. Ce temps perturbé persistera tout le week-end.

C'est d'abord dans le nord-ouest du pays où les conditions seront les plus chaotiques avec le passage de la tempête Alex au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Entre le sud de la Bretagne et l'ouest des Pays-de-la-Loire, les rafales pourront atteindre 120 km/h dans l'intérieur des terres tandis que des pointes à 150 km/h sont prévues sur le littoral, voire plus sur les îles et caps exposés du Morbihan. Elle s'accompagnera également de grosses vagues sur la côte Atlantique et de précipitations intenses sur les départements bretons avec jusqu'à 80 mm en 24h, soit l'équivalent de deux à trois semaines de pluie.

Attention également à la forte instabilité attendue entre la Vendée et la Gironde où des orages pourront éclater, un risque de tornade ou de trombe marine n'est pas non plus exclu.