EN DIRECT - Intempéries dans le Sud-Est : une femme de 61 ans toujours portée disparue dans le Var

"Alors que leur hélicoptère EC145 de la Sécurité civile se dirigeait vers Le Luc-Le Cannet (Var) afin d'assurer une mission de reconnaissance et de sauvetage, les liaisons radios et radar ont été rompues. Malgré l'engagement d'importants moyens de recherche déclenchés dans le cadre du plan SATER, les trois occupants de l'hélicoptère ont été retrouvés décédés à 1h30 du matin à proximité de la commune du Rove (Bouches-du-Rhône)", ont expliqué dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez.

Les intempéries dans le Var ont mobilisé un nombre conséquent de sapeurs pompiers ces dernières heures. Alors que 1958 appels ont été effectués, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a réalisé 153 interventions avec notamment 40 mises en sécurité et 33 sauvetages avec 20 hélitreuillages. Le SDIS du Var a d’ores et déjà mobilisé 528 sapeurs-pompiers dont 10 unités de sauvetage en eaux vives et armé 2 hélicoptères de la Sécurité Civile.

Le Premier ministre Edouard Philippe s'est exprimé ce lundi à Madrid et a fait un parallèle entre les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, à l'instar des intempéries qui touchent le sud-est de la France ces derniers jours, et le dérèglement climatique : "Tous ceux qui ignorent ces signes, qui considèrent ces phénomènes comme naturels, qu'il n'y aurait rien à faire, ceux-là commettent une erreur profonde. Nous devons traiter ces sujets sérieusement."

"Il y avait un plafond bas. Ils ont dû bêtement percuter la colline à cause du brouillard", a déclaré dans des propos retranscrits par l'AFP Richard Mallié, maire de Bouc-Bel-Air et président du conseil d'administration des services d'incendie et de secours (Sdis) des Bouches-du-Rhône après le crash mortel d'un hélicoptère de la Sécurité civile.

Une prudence absolue s’impose. Ce dimanche, en raison d’un nouvel épisode méditerranéen, la vigilance a été élevée concernant le Var (83) et les Alpes-Maritimes (06). Les deux départements sont en vigilance rouge alors que les précipitations ont bien commencé.

Sur le Var, les cumuls sont un peu plus conséquents, on relève 30 à 40mm sur une bonne moitié sud du département et localement 60 à 80 mm sur les versants sud des Maures. Les pluies devraient s'intensifier surtout sur le Sud et l'Est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes, notamment la partie littorale. "Localement, les cumuls attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 150/200mm. Les zones littorales sont les plus impactées. Sur ces zones, les risques de ruissellement et de débordement des cours d'eau côtiers sont très significatifs", prévient Météo-France.

Le Vaucluse (84) où des pluies régulières, assez fortes vont durer jusqu'en début d'après-midi, est en vigilance orange pluie-inondations, tout comme la Drôme (26) et les Alpes-de-Haute-Provence (04).