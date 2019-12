EN DIRECT - Intempéries meurtrières dans le Sud-Est : l'hommage de Macron aux secouristes décédés, "trois héros"

EDOUARD PHILIPPE





Le Premier ministre Edouard Philippe s'est exprimé ce lundi à Madrid et a fait un parallèle entre les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, à l'instar des intempéries qui touchent le sud-est de la France ces derniers jours, et le dérèglement climatique : "Tous ceux qui ignorent ces signes, qui considèrent ces phénomènes comme naturels, qu'il n'y aurait rien à faire, ceux-là commettent une erreur profonde. Nous devons traiter ces sujets sérieusement."