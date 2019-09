EN DIRECT - L'ouragan Dorian arrive au Canada, de nombreux dégâts signalés

SOUTIEN FRANÇAIS





Ce samedi, la France prépositionne un détachement de plusieurs dizaines de soldats français afin de venir en aide et en soutien à la population des Bahamas. "Ce déploiement est réalisé en étroite coordination et avec le concours d’une force amphibie de la Marine royale néerlandaise, au sein de laquelle le détachement français a embarqué. S’appuyant sur les forces armées présentes aux Antilles, cette première réponse a été rendue possible par les entraînements d’ampleur et réguliers conduits par les armées françaises, conjointement avec leurs partenaires régionaux, dont les Pays-Bas", précise Florence Parly, la ministre des Armées, dans un communiqué.