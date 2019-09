EN DIRECT - L'Ouragan Dorian passe en catégorie 5, des vents à 320 km/h vont frapper les Bahamas

LA FLORIDE ÉPARGNÉE ?





La trajectoire de Dorian est incertaine. L'ouragan pourrait ainsi longer la Floride lundi soir ou mardi et non plus frapper frontalement l'état américain. "Beaucoup de mouvement, très difficile à prédire", a résumé le président américain Donald Trump dans un tweet, soulignant que la Géorgie, la Caroline du Sud et la Caroline du Nord se retrouveraient probablement en première ligne en milieu de semaine prochaine.