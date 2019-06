EN DIRECT - La canicule se prolongera jusqu'à dimanche dans le nord et jusqu'à début juillet dans le sud

PLAN CANICULE

"Nous sommes prêts", assure la maire de Paris Anne Hidalgo dans une interview au JDD. Outre l'ouverture de "treize grands parcs toute la nuit dès lundi", où la température baisse de "1 ou 2°C", en plus des "123 jardins d'ores et déjà ouverts 24h/24", elle indique procéder à l'installation de 35 fontaines permettant de "s'hydrater et s'asperger", reliées à des bornes incendie qui ne seront ainsi plus détournées. Les horaires de 2 à 8 piscines seront aménagés chaque semaine pour fermer à 22h30, et trois lieux de baignades extérieurs viendront s'ajouter au bassin de La Villette.





Pour ce qui est des personnes vulnérables, la situation des plus âgés sera surveillée par des agents de la ville, soit par téléphone, soit en accompagnant ces personnes dans des lieux de fraîcheur. Les encadrants d'enfants seront équipés de "kits canicules" et chaque salle de classe, dotée de deux ventilateurs. Il n'est en revanche pas prévu de fermer les classes. Enfin, les sans-abris verront les horaires des centres d'accueil de jour être étendu, et des gourdes leur seront distribuées.





Enfin, la maire indique qu'elle sollicitera le préfet pour lui demander de "déclencher immédiatement des mesures de circulation restreinte" en cas d'alerte de pollution d'Airparif.