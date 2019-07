EN DIRECT - Orages : 6 départements du Sud-Est maintenus en vigilance orange

ALERTE ORAGES





La vigilance orange est levée pour l'Ardèche (07), le Cantal (15), le Gard (30), la Haute-Loire (43) et la Lozère (48). Six départements restent en alerte : l'Ain (01), les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Hautes-Alpes (05), l'Isère (38), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74).